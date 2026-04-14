Polemica per le comunioni il 25 aprile | Nessuno sta sminuendo la festa della Liberazione
Una discussione si è accesa intorno alle comunioni celebrate il 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione. L’Associazione Partigiani ha espresso perplessità riguardo alle funzioni religiose in questa data, mentre un rappresentante politico di Forza Italia ha definito la questione una polemica sterile. La parrocchia coinvolta ha chiarito che nessuno intendeva sminuire la commemorazione storica. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti tra diversi protagonisti del territorio.
Comunioni il 25 aprile: l’Anpi polemizza contro la parrocchia e il consigliere regionale Jacopo Dozio (Forza Italia) smonta il caso definendolo una “polemica sterile”. A pochi giorni dalla festa della Liberazione, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia di Arcore solleva la critica contro la.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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