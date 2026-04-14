Polemica per le comunioni il 25 aprile | Nessuno sta sminuendo la festa della Liberazione

Una discussione si è accesa intorno alle comunioni celebrate il 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione. L’Associazione Partigiani ha espresso perplessità riguardo alle funzioni religiose in questa data, mentre un rappresentante politico di Forza Italia ha definito la questione una polemica sterile. La parrocchia coinvolta ha chiarito che nessuno intendeva sminuire la commemorazione storica. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti tra diversi protagonisti del territorio.