La ‘Festa della Storia’ riprende con un grande interesse e molte prenotazioni per gli eventi. Tra questi, spicca la partecipazione di Alessandro Barbero, che terrà un appuntamento il 16 aprile all’Europauditorium, sul tema ‘Come la storia si svolge senza che ce ne rendiamo conto’. Le prenotazioni sono aumentate, con già 2.000 iscrizioni registrate prima dell’evento. La manifestazione durerà dieci giorni, con dibattiti e mostre dedicate alla storia.

In vista dell’incontro che Alessandro Barbero terrà il 16 aprile all’Europauditorium su ‘Come la storia svolta senza che ce ne accorgiamo’, si sono già prenotati in 2.200. Questo è l’apice di un rinnovato interesse per la Storia, scatenato dal maestro divulgatore. Ma alla Festa della Storia, che da oggi al 19 aprile abbraccerà la città con la sua ventiduesima edizione, sono consapevoli dello status della materia da tanti anni, da quando Rolando Dondarini lanciò la manifestazione che oggi è diretta da Beatrice Borghi della nostra Università e continua a camminare verso alte vette: in 21 edizioni le presenze sono state oltre 750mila e gli eventi oltre 4mila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riparte la ‘Festa della Storia’. Boom di prenotazioni per Barbero. Dieci giorni di dibattiti e mostre

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Ogni anno ritorna la storia.... Buona e buona festa della amata Torchiarolo! - facebook.com facebook