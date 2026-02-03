La Costituzione compie 80 anni | memoria e valori fondanti della Repubblica

Il 2026 segna gli 80 anni dalla nascita della Costituzione italiana. Quel giorno, il 2 giugno 1946, gli italiani votarono per abolire la monarchia e mettere fine a vent’anni di dittatura. Fu un momento di grande entusiasmo, che portò alla nascita della Repubblica e di una nuova era democratica. Oggi, si ricorda questa data fondamentale con un occhio rivolto al passato e ai valori che ancora guidano il Paese.

Il 2026 rappresenta l'80esimo anniversario della redazione della Costituzione della Repubblica Italiana: il referendum del 2 giugno 1946, prime elezioni libere dal 1924, sancì la fine dalla monarchia, la nascita della Repubblica e della "democrazia" dopo venti anni di dittatura, con entusiasmo.

