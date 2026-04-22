Festa dei bigoi al torcio 2026 a Limena

Nel 2026 si celebra il ventennale della Festa dei Bìgoi al torcio a Limena, un appuntamento organizzato dall’associazione Confraternita dei Bìgoi al torcio APS. La manifestazione, nata nel 2004, si svolge ogni anno per promuovere le tradizioni culinarie locali e mantenere vivo il legame con le radici del territorio. La festa rappresenta un momento di incontro per la comunità e si svolge nel rispetto delle tradizioni storiche della zona.

Compie vent’anni la Festa dei Bìgoi al torcio, la manifestazione ideata dall’associazione Confraternita dei Bìgoi al torcio APS di Limena (Padova), nata nel 2004 con un cuore solidale che passa attraverso le tradizioni culinarie del territorio. Dal 24 al 28 aprile 2026 l’appuntamento è al Prà del.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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