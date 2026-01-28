Carnevale di Oulx 2026 | una giornata tra coriandoli carri allegorici goffre e toro meccanico

Questa mattina, le strade di Oulx si sono riempite di colori e rumori. I carri allegorici hanno sfilato tra coriandoli, mentre i bambini si sono divertiti con il toro meccanico. Goffre calde e risate hanno completato una giornata di festa che ogni anno porta allegria e partecipazione nel paese.

C’è un’atmosfera speciale che ogni anno avvolge Oulx quando si avvicina il Carnevale, un misto di attesa, creatività e voglia di stare insieme. Domenica 22 febbraio 2026, il borgo valsusino si trasformerà nuovamente in un palcoscenico a cielo aperto, pronto a regalare a residenti e turisti una giornata di pura allegria, dove la tradizione alpina incontra il divertimento più spensierato. Tutto inizierà alle 15:30 dal Piazzale della Genzianella. Immaginate il rumore della musica che si avvicina e il colore dei carri allegorici che iniziano a muoversi: è la Grande Sfilata che prende vita. Quest’anno il corteo si preannuncia particolarmente ricco, con opere di cartapesta e gruppi mascherati in arrivo da tutta la Valle, pronti a sfilare lungo via Monginevro tra una nuvola di coriandoli e i sorrisi dei bambini.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Carnevale Oulx Giornata di festa a Campalto per il carnevale con la sfilata dei carri allegorici A Campalto si svolge una giornata dedicata al Carnevale, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici. I carri allegorici protagonisti al Lido di Venezia per il Carnevale 2026 I carri allegorici tornano al Lido di Venezia per il Carnevale 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Carnevale Oulx Argomenti discussi: Cosa fare in Provincia di Torino il weekend del 17-18 Gennaio 2026: sagre, fiere e primi carnevali!; Chantar l’Uvèrn 2026, la cultura occitana: tutto il programma; Weekend del 24-25 Gennaio in Piemonte: sagre, fiere, eventi e mercatini anche se piove!; Al museo con la prescrizione del medico: in Piemonte è possibile. Carnevale di SALBERTRAND 15 Febbraio ore 14.30 Località Oulme Sfilata con distristribuzione dei Tortelli e tappe sosta con vin brulè e cioccolata calda 17 Febbraio ore 21.00 Piazza Guiffre Sfilata con la partecipazione degli amici di Bardonecchia facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.