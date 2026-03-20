La duchessa ha recentemente partecipato senza preavviso al gala Champions for Children a Beverly Hills, un evento dedicato ai bambini. Questa presenza inattesa ha sorpreso molti, considerando che di solito evita di farsi notare. Tuttavia, questa volta ha scelto di essere presente per sostenere un’amica che in passato ha affrontato una perdita molto dolorosa.

M eghan Markle ha spiazzato tutti partecipando, senza preavviso, al gala Champions for Children a Beverly Hills. Radiosa e visibilmente serena, la duchessa di Sussex ha scelto di tornare in pubblico per sostenere l’amica di una vita, Kelly McKee Zajfen. Per la moglie del principe Harry si è trattato di un momento di vera vicinanza umana, utile anche a mettere a tacere le voci di una rottura con Netflix. Harry e Meghan: la nuova casa a Malibù. guarda le foto Meghan Markle e l’abito blu: i dettagli del look. Per l’occasione, Meghan Markle ha puntato su un’eleganza essenziale ma di grande impatto. Ha indossato un abito a colonna blu scuro firmato Ralph Lauren, un modello senza spalline che ne esaltava la silhouette con estrema raffinatezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La duchessa non sa stare lontana dai riflettori. Ma stavolta, quantomeno, lo ha fatto per sostenere un'amica che alcuni anni fa ha vissuto una perdita molto dolorosa

Articoli correlati

Paolini: "La critica che mi ha più ferita? Meglio stare lontana dai social"Alla vigilia del secondo 1000 della stagione, quello di Indian Wells, Jasmine Paolini ha spiegato il suo momento in una stagione iniziata con più...

Sarah Ferguson è "sparita". Che fine ha fatto l'ex duchessa di York dopo lo scandalo?Dopo lo sfratto dal Royal Lodge e l’arresto di Andrea Mountbatten-Windsor l’ex duchessa di York sembra sparita nel nulla L’ombra dello scandalo...