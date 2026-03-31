Negli studi scientifici si analizza da tempo il collegamento tra la luna e il ciclo mestruale femminile, dato che entrambi durano circa 28 giorni. In natura, alcuni animali regolano la riproduzione in base alle fasi lunari per migliorare le probabilità di successo. Tuttavia, un recente studio evidenzia alcuni limiti nel considerare questo rapporto come determinante della fertilità umana.

I l ciclo mestruale ha una durata molto simile al ciclo lunare. In natura, molte specie animali sincronizzano il loro comportamento riproduttivo con una determinata fase della luna per aumentare il successo nella procreazione. Negli esseri umani, l’influenza della luna sul comportamento riproduttivo rimane controversa. Lo spiega uno studio appena pubblicato su Science Advances. Come meditare con la mindfulness ciclica, basata sulle fasi del ciclo mestruale X Leggi anche › Ciclo mestruale e fame emotiva: perché succede e come gestirla Luna e ciclo mestruale: esiste davvero un legame?. La scienza si interroga sulla connessione tra ciclo mestruale e ciclo lunare fin dal 1950. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Come può la luna influenzare il ciclo lunare e la fertilità di una donna? La scienza si interroga da anni, ma un recente studio mostra alcuni limiti di questo legame

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