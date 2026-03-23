Il wi-fi sui treni sta per cambiare | la novità sulla Torino-Milano che punta al 5G totale

Una rete proprietaria per eliminare i buchi di segnale e navigare ad alta velocità anche in galleria: ecco come funzionerà il nuovo sistema testato da FS tra Torino e Greggio Il Gruppo Fs Italiane comunica l'avvio della sperimentazione della propria rete 5G lungo la linea AvAc Torino-Milano, su una tratta di circa 60 chilometri tra Torino e Greggio. L’iniziativa, si sottolinea, rappresenta una prima fase di test nell’ambito del progetto di connettività proprietaria del Gruppo, sviluppato per supportare l’innovazione tecnologica del sistema ferroviario e dei servizi ai passeggeri. Completata a inizio ottobre l’infrastruttura del progetto pilota, sono attualmente in corso le attività di verifica delle performance della rete in contesto operativo reale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Gruppo Fs, sperimentazione della rete 5G sull'alta velocità Torino-Milano. Il test interessa circa 60 chilometri tra Torino e Greggio #ANSA x.com