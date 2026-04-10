Ferrovie lavori e stop ai treni per due mattine in un tratto

Nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 aprile, tra le ore 9 e le 13, la circolazione dei treni tra Genova e Cogoleto subirà modifiche a causa di interventi infrastrutturali programmati a Voltri. Durante questi orari, alcuni treni saranno sospesi o subiranno variazioni di percorso, con l’obiettivo di eseguire lavori di manutenzione sulle linee ferroviarie. La circolazione tornerà regolare al termine degli interventi.

Modifiche alla circolazione dei treni tra Genova e Cogoleto per interventi infrastrutturali programmati a Voltri dalle ore 9 alle 13 nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 aprile.Perché sono state scelte queste dateRete Ferroviaria Italiana, gruppo Fs, a seguito delle modifiche rilevanti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Stop ai treni, ferrovie paralizzate e passeggeri bloccati in stazioneCi sono territori in cui la terra non smette mai davvero di muoversi, anche quando tutto sembra immobile.

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FERROVIE Dopo la frana a Petacciato in graduale ripresa la circolazione dei treni sulla linea Pescara-Foggia I dettagli: https://cityne.ws/vMp0a - facebook.com facebook

Autostrade e ferrovie interrotte, infrastrutture vitali paralizzate, piani operativi franati e sepolti. Petacciato è l’emblema di un’Italia spezzata in due dall’incompetenza politica. Ecco lo “Spaccaitalia”. x.com