L’accesso all’aeroporto di Lamezia Terme è stato interessato da nuovi blocchi e barriere, provocando disagi significativi alla circolazione stradale. La presenza di sbarre e restringimenti ha reso difficile il passaggio dei veicoli, con ripercussioni sulla fluidità del traffico e sulla sicurezza degli automobilisti che transitano in zona. La situazione si è verificata in un momento di aumento del traffico in prossimità dell’aeroporto.

L’accesso stradale che conduce verso l’aeroporto di Lamezia Terme è diventato teatro di una gestione della viabilità estremamente complicata, con conseguenze dirette sulla sicurezza del traffico. La criticità è emersa con forza dopo l’implementazione di un nuovo protocollo di controllo che prevede l’utilizzo di sbarre automatiche e sistemi di videosorveglianza per regolare gli ingressi allo scalo. L’impatto del nuovo sistema di controllo sulla viabilità locale. La trasformazione delle procedure di ingresso ha innescato un comportamento non pianificato da parte di molti utenti della strada. Secondo quanto segnalato da Carito, esponente del PD di Lamezia Terme, la presenza dei nuovi dispositivi tecnologici e delle barriere meccaniche ha spinto numerosi automobilisti a cercare alternative alla regolamentazione dello scalo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aeroporto Lamezia: nuovi blocchi e sbarre creano il caos stradale

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