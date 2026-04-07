A14 bloccata a Petacciato | ecco i nuovi percorsi per evitare il caos

A Petacciato, la strada A14 è attualmente chiusa a causa di uno smottamento che ha reso inaccessibile la carreggiata. La Prefettura di Campobasso ha annunciato i percorsi alternativi per i veicoli che devono attraversare la zona, specificando le deviazioni da seguire per evitare i tratti interdetti. Le autorità stanno monitorando la situazione e coordinano le operazioni di messa in sicurezza. La riapertura della carreggiata dipende dall'esito degli interventi di riparazione.

La Prefettura di Campobasso ha stabilito i percorsi obbligatori per superare l’interruzione della A14 causata da un smottamento a Petacciato. Le misure, decise dal Centro Coordinamento Soccorsi, differenziano il traffico tra veicoli pesanti e leggeri per mantenere la fluidità stradale. L’intervento nasce dalla necessità di gestire l’impatto del blocco autostradale su un’arteria fondamentale. Sebbene nel tardo pomeriggio sia stata riaperta una corsia in deviazione verso nord, le autorità invitano a usare le strade alternative indicate dalla Polizia Stradale per evitare ingorghi. Logistica differenziata per superare il blocco. I trasporti pesanti che viaggiano verso Bari devono abbandonare l’autostrada all’uscita di Vasto Sud. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A14 bloccata a Petacciato: ecco i nuovi percorsi per evitare il caos Frana a Petacciato, Italia divisa in due: chiuso un tratto dell’A14, caos su linea ferroviaria(Adnkronos) – Italia spezzata in due lungo la dorsale Adriatica per la riattivazione della frana nell'area di Petacciato. Frana di Petacciato, caos in A14: “Mesi per ripristinare la viabilità in Molise”. Treni fermi, passeggeri bloccati ore a Vasto e PescaraRoma, 7 aprile 2026 – Ci vorranno “settimane se non mesi” per ripristinare i segmenti dell’A14 e della ferrovia adriatica interessati dalla frana di... Temi più discussi: L’Italia divisa in 2: chiusa la linea ferroviaria, l’A14 e la SS16; 1° aprile, emergenza maltempo: tutti gli aggiornamenti in diretta; Frana in Molise, treni bloccati a Termoli, folla in stazione; Il Trigno si sgonfia, al via le verifiche sul ponte che collega San Salvo a Montenero di Bisaccia. Frana a Petacciato, chiusa in via precauzionale l'A14: sospesa anche la linea ferroviariaChiusa l'A14 tra Vasto Sud e Termoli a causa della frana di Petacciato: sospesa anche la circolazione ferroviaria ... notizie.it Frana di Petacciato, paralisi per tutta la linea Adriatica: chiuse A14, Statale e ferroviaLa frana torna a muoversi e blocca autostrada il giorno del rientro, con centinaia di auto ferme. Sospesa linea ferroviaria tra Termoli e Vasto. Nessuna alternativa sulla Statale 16, già interrotta. È ... primonumero.it +++ VIDEO | Si riattiva una frana in Molise: A14 nel caos, traffico paralizzato per 13 km e ferrovia bloccata per mesi https://gazzettadelsud.it/p=2193969 - facebook.com facebook La frana di Petacciato vista dal drone, bloccata l'autostrada A14 con code fino a 13 chilometri e la ferrovia Adriatica VIDEO - News x.com