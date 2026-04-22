Ferraris è diffidato | gestione granata Cosmi pensa alla staffetta con Achik

Ferraris è stato diffidato e Achik ha segnato un gol nella partita recente. L’allenatore sta valutando un cambio tra i due attaccanti, ponendo attenzione alla rotazione dei giocatori in attacco. La decisione sulla staffetta tra i due centravanti potrebbe influenzare le prossime formazioni della squadra. Nulla è ancora ufficiale, ma le scelte sono al centro delle discussioni in vista delle prossime partite.

Ferraris è diffidato e Achik ha fatto gol. E' inevitabile immaginare la staffetta tra i giocatori che Cosmi ha designato per “sostenere” i due centravanti della Salernitana. In realtà il ballottaggio potrebbe essere risolto anzitempo in favore di Achik, perché sarà sufficiente gestire la diffida.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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