Ferrari svela la livrea di Hypersail alla Milano Design Week

Durante la Milano Design Week, Ferrari ha mostrato la livrea del suo nuovo monoscafo oceanico volante lungo 100 piedi, chiamato Hypersail. La presentazione si è concentrata sulla progettazione e sull’uso di tecnologie avanzate per migliorare l’aerodinamica e l’efficienza del mezzo. La svelata fa parte di un progetto che mira a spingere i confini della navigazione oceanica, combinando innovazione e ricerca progettuale.

Ferrari Hypersail, in occasione della Milano Design Week, presenta la livrea del monoscafo oceanico volante di 100 piedi: innovazione, aerodinamica e ricerca progettuale definiscono una nuova frontiera nella navigazione oceanica.Ferrari Hypersail nasce come piattaforma di open innovation, in cui.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ferrari Hypersail, la vela diventa tecnologia e design Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026 Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ferrari svela la livrea di Hypersail alla Milano Design Week; Ferrari svela la livrea di Hypersail alla Milano Design Week; Ferrari svela la livrea gialla di Hypersail: il monoscafo oceanico presentato alla Milano Design Week; Ferrari svela la livrea del monoscafo Hypersail. Ferrari svela la livrea di Hypersail alla Milano Design WeekFerrari presenta la livrea di Hypersail alla Milano Design Week. Il progetto entra nella fase operativa con una nuova identità visiva. solovela.net Ferrari Hypersail svela la livrea del monoscafo volante alla Design WeekLa rubrica Motori a cura di ItalPress su ticinonotizie.it MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Alla Milano Design Week 2026 debutta Ferrari Hypersail, il rivoluzionario monoscafo offshore di 100 piedi fir ... ticinonotizie.it CHE EVENTO A MILANO!! Durante la Milano Design Week l’evento dell’ American design and lifestyle brand RH, già considerato l’EVENTO TOP della settimana del design! #lepiuaffascinantidimilano #rhmilan @patriziasandrettorerebaudengo @warlytomei - facebook.com facebook Lynk & Co alla Milano Design Week presenta la nuova arrivata 08. Il modello è esposto negli spazi di Solferino 28 tra design e tecnologia #ANSAmotori #ANSA x.com