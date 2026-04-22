Ferrari Hypersail svela la livrea del monoscafo volante alla Design Week

Durante la Milano Design Week, Ferrari Hypersail ha mostrato la livrea del suo monoscafo oceanico “volante”. Il mezzo è dotato delle tecnologie più avanzate nel settore della vela offshore. La presentazione si è svolta in un evento dedicato, senza ulteriori dettagli su date o caratteristiche tecniche. La scoperta ha suscitato interesse tra gli appassionati di nautica e innovazione tecnologica.

In occasione della Milano Design Week, Ferrari Hypersail presenta la livrea del suo monoscafo oceanico “volante”, dotato della tecnologia più avanzata nel mondo della vela off shore. Obiettivo? Trasferire nel mondo nautico lo stesso spirito progettuale ed estetico che rende uniche le vetture del Cavallino. Il design nasce dall’interazione tra vento, acqua e velocità. “Il Ferrari Design Studio, guidato da Flavio Manzoni, ha lavorato in simbiosi con il progettista Verdier e il team di ingegneri Ferrari per tradurre vincoli aerodinamici, idrodinamici e strutturali in opportunità estetiche”, spiegano da Maranello: “La silhouette affusolata evoca la purezza delle proporzioni della Ferrari Monza SP1SP2, mentre l’esterno del coachroof sulla coperta richiama l’architettura della Hypercar 499P, vincitrice a Le Mans”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ferrari Hypersail svela la livrea del monoscafo “volante” alla Design Week Notizie correlate Ferrari svela la livrea di Hypersail alla Milano Design WeekFerrari Hypersail, in occasione della Milano Design Week, presenta la livrea del monoscafo oceanico volante di 100 piedi: innovazione, aerodinamica e... Ferrari Hypersail, debutto alla Milano Design Week: la vela incontra il Mondo del CavallinoPresentata la livrea del monoscafo oceanico volante: design, tecnologia e performance per una nuova frontiera della navigazione La Ferrarisi lancia... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ferrari svela la livrea del monoscafo Hypersail; Ferrari Hypersail, la vela diventa tecnologia e design; Ferrari svela la livrea di Hypersail alla Milano Design Week; Ferrari Hypersail: Il cavallino rampante svela la livrea del monoscafo volante. FERRARI SVELA LA LIVREA DI HYPERSAILFerrari Hypersail, in occasione della Milano Design Week, presenta la livrea del monoscafo oceanico volante di 100 piedi: innovazione, aerodinamica e ricerca progettuale definiscono una nuova frontier ... ferrari.com Ferrari Hypersail: svelata la prima barca a vela del Cavallino, un monoscafo volante da recordFerrari entra ufficialmente nel mondo della vela oceanica con Hypersail, un rivoluzionario monoscafo foiling da 100 piedi progettato per volare sull’acqua. Tecnologia racing, innovazione energetica ... msn.com Voltolini: “Con Ferrari Hypersail spostiamo i limiti del possibile” x.com Ferrari svolta nautica, presentato il monoscafo volante Hypersail - facebook.com facebook