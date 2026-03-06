Durante la prima sessione di prove libere a Melbourne, Fernando Alonso non ha completato alcun giro, mentre Lance Stroll ha percorso solo tre tornate. La squadra Aston Martin si è trovata in difficoltà, con un avvio complicato per i suoi piloti. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla prestazione della scuderia durante questa fase iniziale del weekend di gara.

Era stato ampiamente annunciato, ma vederlo effettivamente messo in pratica è quanto mai allarmante e scioccante. Di cosa stiamo parlando? Si sapeva che Aston Martin avrebbe potuto mettere in cascina ben pochi giri nel fine settimana del Gran Premio d’Australia (si parlava di una ventina di tornate in occasione della corsa domenicale), appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2026 e la prima sessione di prove libere sul tracciato di Melbourne ha ulteriormente rafforzato questa idea e ha acclarato una crisi nera, anzi forse nerissima. Come si è sviluppata la FP1? Lance Stroll ha concluso la miseria di tre giri totali, mentre Fernando Alonso non è nemmeno potuto salire sulla sua vettura. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fernando Alonso fermo nella FP1, tre giri per Lance Stroll: disastro Aston Martin a Melbourne

Lance Stroll rafforza l'idea di Newey: "Guidare l'Aston Martin è come essere fulminati su una sedia elettrica"

F1, allarme Aston Martin: Alonso e Stroll temono danni per le vibrazioni della monoposto

