Fermato con la droga pronta essere spacciata e 2mila euro in contanti

Fermato con la droga in tasca pronta per lo spaccio e 2mila euro in contanti. È successo a Fossato di Vico dove i carabinieri hanno denunciato un 22enne, di origine albanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dalla ricostruzione dei carabinieri durante un servizio di controllo l'uomo sarebbe stato fermato alla guida di un veicolo insieme a un'altra persona, estranea ai fatti. Insospettiti dal nervosismo del giovane, i militari hanno proceduto con la perquisizione che ha permesso di rinvenire 3 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, oltre che 2mila euro in contanti, provento dell'attività di spaccio.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Un uomo di 43 anni di origini austriache è stato arrestato a Ponte San Giovanni dai carabinieri, trovandolo in possesso di droga pronta per la vendita.

