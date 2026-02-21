sanzione di 2mila euro al titolare di un minimarket in via carducci

Il titolare di un minimarket in via Carducci ha ricevuto una multa di 2mila euro perché ha esposto prodotti senza etichette e senza prezzi visibili. La Polizia Locale di Ravenna ha controllato l’esercizio e ha riscontrato la mancanza di segnalazioni chiare sui prezzi dei prodotti. La sanzione mira a garantire maggiore trasparenza per i clienti. L’intervento si inserisce nelle attività di vigilanza sui punti vendita della città. Il proprietario ha ora 60 giorni per pagare o presentare ricorso.

Ravenna, 21 febbraio 2026 - Prodotti senza etichetta e senza prezzi esposti, sono costati, da parte della Polizia Locale di Ravenna, una sanzione di 2mila euro al titolare di un minimarket situato in via Carducci. In occasione di un recente servizio di monitoraggio del territorio, gli agenti sono intervenuti nuovamente presso la suddetta attività commerciale, a seguito di segnalazioni relative a presunte occupazioni irregolari del suolo pubblico durante le operazioni di carico e scarico merci. Nonostante al momento dell’ispezione non siano state riscontrate occupazioni abusive in atto, il controllo ispettivo, esteso alla regolarità commerciale dei prodotti in vendita, ha però portato alla luce una serie di irregolarità relative a mancata etichettatura (100 prodotti esposti sugli scaffali risultavano infatti privi delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana, requisito fondamentale per la sicurezza alimentare e la trasparenza verso l'acquirente), prezzi e tracciabilità (è stata infatti riscontrata la mancata esposizione dei prezzi su numerosi articoli, oltre all'assenza delle indicazioni su categoria e provenienza dei prodotti ortofrutticoli), nonché igiene e decoro (gli agenti hanno verificato la detenzione di frutta e verdura ad un 'altezza inferiore ai 50 centimetri dal suolo, in violazione delle norme igienico-sanitarie previste per la protezione degli alimenti da contaminanti esterni). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

