Un’epidemia di oppiacei sintetici, in particolare fentanyl, si sta diffondendo in numerosi paesi, coinvolgendo persone di ogni età e provenienza. Dall’America all’Europa, cresce il numero di casi di overdose legate a questa sostanza, che si presenta come una minaccia invisibile ma molto concreta. La diffusione di questa droga ha portato a un aumento delle morti accidentali, colpendo un’ampia gamma di consumatori, tra cui professionisti e genitori.

Un’epidemia silenziosa e globale di oppiacei sintetici sta travolgendo diverse realtà, dall’America all’Europa, colpendo una platea di consumatori estremamente eterogenea che va dai professionisti ai genitori di famiglia. Il fenomeno, centrato sulla pericolosità del Fentanyl, non riguarda più solo le fasce marginalizzate della società, ma si è infiltrato nei tessuti sociali più apparentemente integri attraverso sostanze prodotte in laboratorio. Biagio Simonetta, giornalista del Sole 24 Ore, esplora questa deriva nel suo nuovo volume intitolato L’invasione, pubblicato da Salani al prezzo di 16,90 euro. L’inchiesta ricostruisce come il passaggio dal controllo del dolore alla crisi sanitaria mondiale sia avvenuto in modo rapido e sottovalutato, ricordando per dinamiche la diffusione dell’eroina all’inizio degli anni ’70.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fentanyl: la trappola letale che sta travolgendo le famiglie

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