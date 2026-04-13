È stato pubblicato la settimana scorsa e ha già subito due ristampe. Il libro, scritto dalla giornalista Sara Lucaroni, si concentra sulla figura di Trump e sulle dinamiche di potere che influenzano il panorama globale. Attraverso analisi e riferimenti a gaffe e attacchi alla democrazia, l’autrice affronta temi legati alla politica internazionale e alle sfide legate all’esercizio del potere negli Stati Uniti e nel mondo.

È uscito la settimana scorsa, e da allora è stato già ristampato due volte, l’ultimo libro della giornalista Sara Lucaroni, “ America go away! Come difendersi dal potere che sta travolgendo il mondo” ( Compagnia editoriale Aliberti ). Un pungente pamphlet che inanella, una dopo l’altra, le gaffe dell’inquilino della Casa Bianca, le manie, le psicosi, gli attacchi alla democrazia e alle libertà. La brutalità dell’ICE, le aggressioni al Venezuela e all’Iran, il caso Epstein, Gaza, il movimento MAGA: una sequela di facce e fatti che ci restituisce un’America che fatichiamo a riconoscere, dalla quale oggi è quasi impossibile non prendere le distanze, anche fra chi ha sostenuto il presidente Trump fino a qualche mese fa, quando ambiva al Nobel per la Pace.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “America go away! Come difendersi dal potere che sta travolgendo il mondo”: il libro che smonta Trump tra gaffe, ossessioni e attacchi alla democrazia

La saga Kennedy: potere, misteri e eredità che hanno segnato l’America e ispirato una serie che incanta il mondoNetflix ha annunciato la produzione di una nuova serie storica che si addentra nel cuore della dinastia più influente e controversa degli Stati...

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