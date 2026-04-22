Fenomeno in crescita Lombardia a rischio

Da luglio 2015, presso il Ministero dell’Interno, è attivo un osservatorio dedicato al monitoraggio degli atti intimidatori rivolti agli amministratori pubblici locali. Negli ultimi anni, si registra un aumento di questi episodi, con particolare attenzione alla regione Lombardia, considerata a rischio. Il rapporto tra le autorità e i rappresentanti locali si trova sotto osservazione in un contesto di crescente preoccupazione pubblica.

L’Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori pubblici locali è stato istituito con il decreto ministeriale del 2 Luglio 2015 presso il Ministero dell’Interno. Nel 2024, a livello nazionale, si era registrato un incremento del 13,9% dei casi rispetto al 2023, con 630 episodi di intimidazione a fronte dei 553 dell’anno precedente. Le regioni più colpite sono state la Puglia (85 eventi nel 2024, 54 nel 2023), la Lombardia (74 e 59) e la Sicilia (69 e 76).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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