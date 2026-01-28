Crescono le truffe online legate agli acquisti. Sempre più persone si trovano a dover affrontare consegne mai arrivate, prodotti falsificati o alloggi inesistenti. Adiconsum di Bergamo invita a usare uno strumento per segnalare i siti poco affidabili e cercare di tutelarsi.

E-COMMERCE. Mancate consegne, prodotti contraffatti e alloggi inesistenti. Adiconsum Bergamo: «C’è uno strumento per segnalare i siti poco sicuri». Durante le recenti festività natalizie gli acquisti online hanno dimostrato tutta la loro vivacità, da parte non solo delle nuove generazioni. Ma con il crescente ricorso al marketplace - una sorta di centro commerciale mondiale del web - sono aumentate anche le truffe dei pirati informatici, sempre più in azione. Ne sanno qualcosa gli operatori di Adiconsum Bergamo, alle prese con decine e decine di segnalazioni in tal senso. Per difendersi dalle truffe online, l’associazione in difesa di consumatori e ambiente della Cisl di Bergamo ribadisce come un mantra i consigli di base: acquistare solo su siti affidabili, non condividere informazioni superflue o non necessarie per completare l’acquisto, usare metodi di pagamento sicuri come PayPal o carte di credito (con la procedura chargeback è possibile annullare transazioni non autorizzate o effettuate per importi errati), leggere attentamente l’informativa sulla privacy, gestire consapevolmente i cookie, eliminare account inutilizzati per proteggere i dati strettamente personali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Truffe online legate agli acquisti: «Fenomeno in costante crescita»

Gli acquisti online sono ormai parte della vita quotidiana, offrendo comodità e rapidità.

Durante i saldi invernali, è importante fare acquisti online in modo consapevole e sicuro.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

