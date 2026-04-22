Femminicidio Yana Malaiko l’Appello ribalta tutto | rinosciuta la premeditazione ergastolo per l’ex fidanzato Dumitru Stratan

Un'applicazione della giustizia ha portato a un cambiamento nella sentenza riguardante il femminicidio di Yana Malaiko. La Corte d'appello ha riconosciuto la premeditazione, condannando l’ex fidanzato a l’ergastolo. L’uomo, di 36 anni, era stato accusato di aver attirato la ex in un appartamento di Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova, nella notte tra il 19 e il 20 gennaio 2023.

Ergastolo per Dimitru Stratan, il 36enne accusato di aver ucciso l’ex fidanzata Yana Malaiko dopo averla attirata con una scusa nell’appartamento della sorella a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, la notte tra il 19 e il 20 gennaio 2023. Mercoledì pomeriggio, 22 aprile, la Corte d’Appello del Tribunale di Brescia ha ribaltato la sentenza in primo grado che aveva condannato l’assassino reo confesso a vent’anni di carcere, non riconoscendo l’aggravante della premeditazione per il femmincidio della giovane, originaria di Romano di Lombardia. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, la morte della 23enne ucraina risalirebbe alla notte tra il 19 e il 20 gennaio 2023.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Femminicidio di Yana Malaiko, chiesto l’ergastolo in Appello per l’ex fidanzato Dumitru StratanNel processo di secondo grado che si è aperto oggi, mercoledì 25 marzo, la procura ha chiesto l'ergastolo per Dumitru Stratan, accusato di aver... Omicidio di Yana Malaiko, ergastolo per Dumitru Stratan: riconosciuta l’aggravante della premeditazioneMantova, 22 aprile 2026 – Ergastolo per l’omicidio di Yana Malaiko, 23enne di nazionalità ucraina, avvenuto la notte tra il 19 e il 20 gennaio 2023. Panoramica sull’argomento Si parla di: Femminicidio Yana, mercoledì le arringhe finali: si va verso il verdetto d’appello. Femminicidio Yana Malaiko, l’Appello ribalta tutto: rinosciuta la premeditazione, ergastolo per l’ex fidanzato Dumitru StratanIn primo grado era stato condannato a vent’anni. La gioia dei familiari e dell’associazione: Sentenza che restituisce giustizia e verità. Oggi abbiamo pianto, ma anche respirato Ergastolo per ... bergamonews.it Omicidio di Yana Malaiko, ergastolo per Dumitru Stratan: riconosciuta l’aggravante della premeditazioneMantova, 22 aprile 2026 – Ergastolo per l’omicidio di Yana Malaiko, 23enne di nazionalità ucraina, avvenuto la notte tra il 19 e il 20 gennaio 2023. I giudici della corte d’Appello di Brescia, ... ilgiorno.it