Femminicidio Yana Malaiko Dumitru Stratan condannato all’ergastolo | riconosciuta la premeditazione

Dumitru Stratan è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso l'ex fidanzata Yana Malaiko, una donna di 23 anni. L'omicidio si è verificato a gennaio 2023 a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. La corte ha riconosciuto la premeditazione nel gesto, stabilendo così la condanna definitiva. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità giudiziarie.

Dumitru Stratan è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio premeditato dell'ex fidanzata Yana Malaiko, la 23enne uccisa a gennaio 2023 a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. La Corte d'Appello ha riconosciuto l'aggravante della premeditazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Omicidio di Yana Malaiko, ergastolo per Dumitru Stratan: riconosciuta l’aggravante della premeditazioneMantova, 22 aprile 2026 – Ergastolo per l’omicidio di Yana Malaiko, 23enne di nazionalità ucraina, avvenuto la notte tra il 19 e il 20 gennaio 2023. Femminicidio Yana Malaiko, l’Appello ribalta tutto: rinosciuta la premeditazione, ergastolo per l’ex fidanzato Dumitru StratanErgastolo per Dimitru Stratan, il 36enne accusato di aver ucciso l’ex fidanzata Yana Malaiko dopo averla attirata con una scusa nell’appartamento... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Femminicidio Yana, mercoledì le arringhe finali: si va verso il verdetto d’appello. Femminicidio Yana, in appello riconosciuta la premeditazione: ergastolo per l’ex fidanzatoLA SENTENZA. La Corte d’appello ha ribaltato la sentenza che aveva condannato Dumitru Stratan, reo confesso dell’omicidio di Yana Malaiko, a 20 anni di carcere. La Corte d’appello di Brescia, ... ecodibergamo.it Omicidio di Yana Malaiko, ergastolo in appello all'ex compagno Dumitru Stratan: «Lo aveva premeditato»L'avvocato Angelo Lino Murtas al centro tra il papà di Yana Malaiko e la mamma di Pamela Mastropietro durante un sit-in a Roma La Corte d’Appello di Brescia ha condannato all’ergastolo Dumitru Stratan ... milano.corriere.it