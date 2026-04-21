A Castel Maggiore, in provincia di Bologna, si è consumato un tragico episodio che ha coinvolto una coppia. Un uomo ha ucciso la moglie e successivamente si è tolto la vita. La scena è stata scoperta dal loro figlio, che ha trovato i corpi in casa. Le forze dell'ordine stanno indagando sul caso, ancora senza dettagli ufficiali sulla dinamica dei fatti.

Sgomento a Castel Maggiore, comune di circa 18mila abitanti in provincia di Bologna, per quello che sembra essere un caso di femminicidio-suicidio: moglie e marito sono stati trovati morti nella loro abitazione, un casolare con corte interna nella frazione rurale di Torre Verde. Le vittime sono il 73enne Mauro Zaccarini e la 63enne Adriana Mazzanti. I corpi sono stati trovati dal figlio avuto da Zaccarini da una precedente relazione. Morti Adriana Mazzanti e Mauro Zaccarini Il corpo della donna è stato trovato riverso a terra in cucina mentre quello dell’uomo, che si è impiccato, era nello studio al primo piano. Al suo arrivo, il figlio 45enne ha lanciato l’allarme, insieme a un vicino di casa, che ha portato all’intervento di sanitari del 118 e carabinieri.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Femminicidio-suicidio a Castel Maggiore, uccide la moglie e poi si toglie la vita: figlio trova corpi in casa

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