Asti uccide ex moglie e compagno a roncolate e poi si toglie la vita gettandosi dal castello

A Cossombrato, in provincia di Asti, si è verificata una tragedia che ha coinvolto tre persone. Un uomo di 57 anni, di origine albanese, avrebbe colpito con un’arma da taglio l’ex moglie e il suo nuovo compagno, entrambi di origine albanese. Dopo aver commesso l’omicidio, si sarebbe suicidato gettandosi dal castello del paese. Le forze dell’ordine stanno approfondendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

(Adnkronos) – Tragedia a Cossombrato, nell’astigiano. Secondo i primi accertamenti un uomo di 57 anni di origine albanese avrebbe ucciso a roncolate l’ex moglie e il nuovo compagno, anch’essi di origine albanese, e poi si sarebbe tolto la vita gettandosi dal castello del paese. I corpi delle due vittime sono stati trovati nella tarda mattinata di oggi in un fosso a poca distanza l’uno dall’altro nei pressi di un campo dove si trovano alcuni alveari di cui a quanto di è appreso, la coppia si occupava. A dare l’allarme il fratello della donna, preoccupato poiché non aveva notizie della sorella. Accanto ai due corpi è stato trovato anche un attrezzo agricolo con cui sarebbero stati colpiti a morte.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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