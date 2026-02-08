Funtana Meiga nel buio | guasti all’illuminazione e cinghiali creano insicurezza per residenti e automobilisti

Le strade di Funtana Meiga restano al buio, e i residenti sono sempre più preoccupati. L’illuminazione pubblica funziona male o manca del tutto, e i cinghiali che si aggirano tra le case e le auto aumentano il senso di insicurezza. Molti si lamentano, perché non sanno come proteggersi e temono incidenti o incontri sgraditi lungo le strade. La situazione rischia di peggiorare, e ancora nessuno interviene per risolverla.

Il buio cala su Funtana Meiga, una frazione di Cabras, e con esso aumenta la preoccupazione dei residenti, costretti a convivere con un’illuminazione pubblica costantemente difettosa e una crescente presenza di fauna selvatica, in particolare cinghiali, che vagano indisturbati lungo le strade. La segnalazione, giunta in data odierna, 8 febbraio 2026, evidenzia una situazione di disagio e insicurezza che si trascina da anni, alimentando un senso di abbandono nel cuore del Sinis. La denuncia, lanciata da un abitante della borgata, dipinge un quadro allarmante: da sei giorni, la parte alta di Funtana Meiga è avvolta nell’oscurità, a causa dell’ennesimo guasto all’impianto di illuminazione pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Funtana Meiga Rete vecchia e guasti. È allarme illuminazione: "Troppe strade al buio" Rubato interruttore della pubblica illuminazione: “Zona al buio e maggiore insicurezza per 10 euro” Nella notte a Pinetamare è stato rubato l’interruttore della pubblica illuminazione, lasciando la zona al buio e aumentando i rischi per i residenti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Funtana Meiga Cabras, la borgata marina di Funtana Meiga al buioIl consigliere Antonello Manca chiede un intervento immediato ... msn.com Cabras, svolta sulla rete idrica: Abbanoa gestirà la borgata marina di Funtana MeigaOra è tutto nero su bianco. Dopo anni di proteste e bollette a più zeri, per i residenti di Funtana Meiga finisce un incubo: Abbanoa gestirà la rete idrica della borgata marina di Funtana Meiga per ... unionesarda.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.