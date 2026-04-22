Fellinirota - storia della musica e del cinema nello spettacolo musicale dedicato ai due grandi dell' arte

Lo spettacolo musicale dedicato a Nino Rota e al cinema di Fellini, intitolato FelliniRota, sta riscuotendo grande successo in Italia e all'estero. Si tratta di una produzione interpretata e diretta dal Maestro Mario Margiotta, che rende omaggio ai due grandi artisti dell’arte visiva e musicale. Dopo aver ottenuto apprezzamenti in diverse città, l’evento si terrà al cine-teatro Paolo Grassi di Cisternino.

Dopo lo straordinario successo che lo spettacolo sta ottenendo sia in Italia che all'estero, FelliniRota, lo spettacolo musicale di e con il M° MARIO MARGIOTTA, che rende omaggio a Nino Rota “il musicista di Fellini”, sbarca a Cisternino, al cine-teatro Paolo Grassi. FELLINIROTA è un racconto.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate La magia del cinema non ha barriere: a Bitonto un cineforum dedicato ai ragazzi nello spettro autisticoL'iniziativa promossa dalle associazioni Just Imagine e Una finestra sul blu: a ospitare le proiezioni, lo storico Palazzo Planelli, nel cuore della... Leggi anche: Kiarostami e de Funès, il tributo del «Bergamo Film Meeting» ai due grandi del cinema Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: 100 anni di cinema sonoro: Mario Totaro a Palazzo Gradari per una lezione-concerto tra musica e immagini; 100 anni di cinema sonoro: Mario Totaro a Palazzo Gradari di Pesaro per una lezione-concerto tra musica e immagini. Storia della musica sacra. Un’impresa titanica con la firma di GiacomelliUn lavoro iniziato quasi trent’anni fa, un’impresa sorretta da rigore scientifico, amore per la musica e per la storia. E’ il catalogo del fondo musicale conservato nell’Archivio dell’Opera di Santa ... lanazione.it Storia della musica contemporanea, corso al viaAncora pochi posti disponibili per iscriversi al corso di Storia della musica contemporanea in 8 lezioni online. Dall’impressionismo al digitale, ciclo di appuntamenti promosso da Institution School e ... ilrestodelcarlino.it mercoledì 29 aprile 2026 – ore 21:00 FELLINIROTA Omaggio a Nino Rota, “il musicista di” Federico Fellini spettacolo musicale di e con il M° MARIO MARGIOTTA Cinema Teatro Paolo Grassi Cisternino – Cisternino FelliniRota è uno spettacolo che intrec - facebook.com facebook