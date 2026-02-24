La magia del cinema non ha barriere | a Bitonto un cineforum dedicato ai ragazzi nello spettro autistico

Un cineforum dedicato ai ragazzi nello spettro autistico a Bitonto nasce dalla volontà di usare il cinema come strumento di inclusione. La causa è la necessità di creare un ambiente accogliente e accessibile per i giovani con bisogni speciali. Durante l'evento, i partecipanti condividono emozioni e riflessioni davanti a film scelti appositamente. Questo progetto mira a promuovere l'integrazione attraverso il potere delle immagini e delle storie condivise. La serata si conclude con un momento di confronto tra tutti i presenti.

L'iniziativa promossa dalle associazioni Just Imagine e Una finestra sul blu: a ospitare le proiezioni, lo storico Palazzo Planelli, nel cuore della città vecchia Il cinema come linguaggio universale, come strumento di inclusione che unisce e tiene insieme ogni sensibilità. E' l'idea che accompagna l'iniziativa promossa, a Bitonto, dalle associazioni 'Just Imagine' e 'Una finestra sul blu - APS', che hanno ideato un cineforum dedicato alle persone nello spettro autistico e alle loro famiglie, e non solo. Il primo appuntamento è fissato per domenica, 1 marzo, alle ore 18. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Partono i percorsi di orientamento e mentoring per ragazzi nello spettro autistico con Art.&T.E.C.A. | FOTO

Il Natale dei ragazzi e ragazze del centro per i disturbi dello spettro autisticoNel cuore del centro per i disturbi dello spettro autistico del distretto 39 dell’Asl Napoli 2 Nord, i ragazzi e le ragazze hanno creato un Natale speciale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La Casa degli spiriti feriti: la magia del cinema quando sembra la vita; La magia del cinema torna sul grande schermo con Killer Card; My Soundtracks: Antonella Loconsole porta la magia del cinema in musica a teatro; Digitale 2.0, tra libri e cinema: all’Aquila la magia di Harry Potter e Coraline.

LA MAGIA DEL CINEMA SPIEGATA BENE E UN OSPITE CHE CAMBIA TUTTODue titoli Iperborea: un COSE Spiegate bene sul cinema e un racconto di Pontoppidan dove un ospite misterioso incrina la quiete borghese. agoranews.it

La magia del cinema sposa il rombo dei motoriLa magia del cinema si accende col rombo dei motori, unendo celluloide e pistoni, in un evento che, in una maratona di tre giorni, ha in serbo proiezioni, mostre, laboratori e incontri con grandi ... ilrestodelcarlino.it

Una serenata nel cuore della provincia di Bari Nel centro storico di Bitonto, la magia prende vita a Palazzo Antica Via Appia: una terrazza suggestiva, musica dal vivo e un’atmosfera romantica perfetta per una serenata prima del matrimonio Un mome - facebook.com facebook