Cinemazero omaggia Fellini |  mostra cinema e jazz per il compleanno del Maestro

A Pordenone, Cinemazero ha organizzato una giornata dedicata a Federico Fellini per celebrare il suo compleanno. La manifestazione combina film rari, musica dal vivo e mostre fotografiche, portando il pubblico nel mondo del regista. La città si trasforma in un laboratorio di immagini e ricordi, rendendo omaggio a uno dei grandi maestri del cinema italiano.

Fulcro della giornata l’apertura, giovedì 29 gennaio alle 19.00 a spazioZero, di Le magie di Federico Fellini. Fotografie di Deborah Beer, progetto espositivo nato dalla collaborazione fra il Fellini Museum di Rimini e Cinemazero, che espongono in contemporanea rari materiali ritrovati. Decine di fotografie realizzate da Deborah Beer tra il 1980 e il 1985, di cui Cinemazero detiene diritti e patrimoni, sono state ritrovate e tornano finalmente visibili, restituite al pubblico come materiali vivi, da osservare, studiare e attraversare. Curata da Riccardo Costantini e Marco Leonetti e accompagnata da una importante pubblicazione, disponibile al pubblico nella serata, edita da Dario Cimorelli Editore con un saggio introduttivo di Marco Bertozzi e un approfondimento di Andrea Crozzoli, entrambi specialisti felliniani, la mostra costruisce un dialogo intenso tra immagini che non sono semplici documenti di lavorazione ma forme intermedie, sospese tra fotogramma e fotografia, capaci di catturare il cinema mentre nasce, quando il set? ancora officina e l’immagine non si? cristallizzata nel montaggio definitivo.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

