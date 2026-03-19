Paradise torna su Rai2 nel mito di Federico Fellini

Su Rai2 torna “Paradise – La finestra sullo showbiz”, il late night show ideato, prodotto e condotto da Pascal Vicedomini. La trasmissione, che sta per arrivare alla quinta edizione, riprende il suo percorso nel palinsesto televisivo. Il programma si concentra su temi legati al mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, mantenendo un format che coinvolge il pubblico con interviste e approfondimenti.

Torna su Rai 2 Paradise – La finestra sullo showbiz, il late night show ideato, prodotto e condotto da Pascal Vicedomini, giunto alla quinta edizione. L'appuntamento è da venerdì 20 marzo, a mezzanotte, con una nuova stagione di 20 puntate itineranti che si apre nel mito di Federico Fellini. «Ripartire da Cinecittà e da Fellini significa tornare all'origine del sogno italiano. Paradise quest'anno diventa un viaggio: portiamo la televisione nei luoghi dove nascono le storie, tra artisti, idee e territori che raccontano il meglio del nostro Paese. Dopo Roma, il Teatro San Carlo di Napoli, il Petruzzelli e il Piccinni di Bari, il Piccolo Teatro di Milano e così via per 20 settimane», dichiara Pascal Vicedomini. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Paradise torna su Rai2 nel mito di Federico Fellini Articoli correlati Scatti inediti dall'archivio Fellini: "Le magie di Federico Fellini, le alchimie di Deborah Beer"Il patrimonio visivo del cinema italiano si arricchisce di un capitolo prezioso e a lungo rimasto in ombra. Riccardo Fellini: la sfortunata storia del fratello di FedericoRipercorriamo la storia di Riccardo Fellini, fratello di Federico, che ha vissuto da regista e attore sempre con l’ingombrante cognome. Paradise 2026, da venerdì 20 a mezzanotte torna su Rai2 lo show di Pascal Vicedomini Contenuti utili per approfondire Federico Fellini Paradise torna su Rai2 nel mito di FelliniTorna su Rai 2 Paradise - La finestra sullo showbiz, il late night show ideato, prodotto e condotto da Pascal Vicedomini, giunto alla quinta edizione. (ANSA) ... ansa.it 'Paradise' torna su Rai2: Vicedomini omaggia Fellini e la musicaIl nuovo ciclo di Paradise prevede otto puntate, che andranno in onda ogni mercoledì in seconda serata. it.blastingnews.com