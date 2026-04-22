Lo speaker radiofonico e tifoso romanista di “Tele Radio Stereo“ Federico Nisii è intervenuto nella giornata del 21 aprile, data in cui si celebra il Natale di Roma, con un commento fortemente critico nei confronti della tifoseria della Lazio, nel contesto della storica rivalità con la Roma. Nel suo intervento radiofonico, Nisii ha sottolineato come, . L'articolo Federico Nisii, attacco durissimo alla Lazio nel giorno di Roma (VIDEO): E” la vostra più grande sconfitta da sfigati perenni di questa città. Per definizione e per.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Mourinho frecciata alla Lazio: “Se volete nascondere che una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco allora dovete farmi.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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