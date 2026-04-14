Calendario romano nel piatto | in questa locale di Roma il tempo si mangia un giorno alla volta

A Roma, in un locale situato tra Monti ed Esquilino, il calendario non viene consultato, ma vissuto attraverso i sapori della cucina tradizionale romana. In questo ristorante, il tempo si misura un giorno alla volta, con piatti che richiamano le abitudini di un passato gastronomico. La location è nota per la sua atmosfera autentica e per la proposta di piatti che seguono i ritmi della tradizione locale.

C’è un luogo nel cuore della Capitale dove il calendario non si guarda: si assapora. Da Pizzeria Ristoro Est!Est!Est!, storico indirizzo tra Monti ed Esquilino, il tempo torna a scorrere secondo i ritmi della tradizione gastronomica romana. E lo fa con un’idea tanto semplice quanto affascinante: riportare in tavola il calendario settimanale delle cucine di una volta. Qui, infatti, il pranzo dal lunedì al venerdì diventa un viaggio nella memoria culinaria della città, dove ogni giorno ha il suo piatto simbolo, proprio come accadeva nelle case romane di un tempo. Non una scelta casuale, ma un rito scandito da consuetudini popolari, esigenze pratiche e tradizioni religiose.🔗 Leggi su Funweek.it

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Il più antico calendario romano si trova a Roma a Palazzo Massimo Circa trecento frammenti ricomposti (con la ricostruzione) appartengono al più antico calendario romano finora noto di epoca repubblicana. Il testo fu scritto a pennello con i colori nero (atram - facebook.com facebook