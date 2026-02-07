Pastore | Juve incompleta ma sufficiente per la Champions Yildiz rinnoverà Grande lavoro di Allegri forse dovrebbero ascoltarlo di più L’era Lotito alla Lazio finirà solo in un caso – ESCLUSIVA VIDEO

La Juventus si prepara a ripartire dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Atalanta. Giuseppe Pastore afferma che la squadra di Allegri può comunque considerarsi sufficiente per la Champions, anche se il ruolino recente non è dei migliori. Il giornalista sottolinea che Yildiz rinnoverà il suo contratto e critica il lavoro del tecnico, suggerendo che forse dovrebbe essere ascoltato di più. Intanto, alla Lazio, l’era di Lotito sembra destinata a finire solo in un modo, ma i dettagli restano ancora da chiarire.

