L’oasi felina c’è ma i gatti no La convenzione non è stata siglata

L’oasi felina di Gabicce esiste, ma i gatti sono assenti: la convenzione per la gestione non è stata firmata. La struttura, che si estende su circa 500 metri quadrati vicino al campo Quadro e agli orti, resta vuota di animali e senza un’organizzazione ufficiale. Nessun felino si aggira tra le reti di recinzione, lasciando i residenti senza leoni da tastiera e senza leoni da giardino.

Non si sentono miagolii provenire dall’ oasi felina di Gabicce. Lo spazio recintato di circa 500mq vicino al campo Quadro in prossimità dell’area riservata agli orti c’è. Ma i gatti no. Inaugurata a metà agosto grazie a un investimento di 45mila euro (di cui 30mila a carico di Gabicce, i restanti di Gradara) per ottemperare alla legge regionale sugli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo, l’oasi felina non è ancora riuscita ad aprire le porte ai felini abbandonati, feriti o malati che si trovano sul territorio perché il Comune non ha siglato la convenzione per la gestione. Una mancanza che ha richiamato l’attenzione dell’associazione Eze-Ente Zoofilo Ecologista Odv che si è messa sul chi va là, facendo notare che il mancato funzionamento di una struttura di ricovero per i gatti malati e abbandonati innesca una serie di effetti domino negativi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

