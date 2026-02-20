FOTO Controlli ambientali siglata la convenzione con l’Arpac

Anacleto Colombiano, presidente della Provincia di Caserta, ha firmato una convenzione con Stefano Sorvino, direttore generale dell’ARPAC, per aumentare i controlli ambientali nel 2026. La firma ufficiale avviene in un momento in cui crescono le preoccupazioni per l’inquinamento nella zona. La collaborazione mira a rafforzare le verifiche su discariche abusive e emissioni industriali. La Provincia e l’ARPAC si impegnano a coordinare le attività di monitoraggio e a intervenire rapidamente in caso di irregolarità. La partnership si concretizza in un piano dettagliato di controlli e ispezioni.

Il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ed il direttore generale dell'ARPAC, Stefano Sorvino, hanno siglato la convenzione che rafforza la collaborazione istituzionale per intensificare i controlli ambientali sul territorio provinciale nel corso del 2026. L'accordo consolida un percorso già avviato con risultati significativi nel 2025, anno in cui, grazie al lavoro congiunto tra Settore Ambiente, Polizia Provinciale e ARPAC, sono stati controllati 41 impianti di gestione rifiuti. In diversi casi sono emerse irregolarità che hanno portato a sequestri, sanzioni e denunce, a conferma di un'azione concreta e incisiva contro le attività non conformi.