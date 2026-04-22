Federico Cinà è stato eliminato al primo turno del torneo Masters 1000 di Madrid. L’azzurro, che aveva ottenuto l'accesso alla fase principale, non è riuscito a superare il suo avversario e ha concluso la partita con una sconfitta. La giornata si è rivelata negativa per il tennis italiano, con l'eliminazione di altri giocatori già nelle prime fasi del torneo.

Federico Cinà esce di scena dal Masters 1000 di Madrid. L’azzurro, entrato in tabellone principale con una wild card, deve cedere dopo una partita stranissima per 6-4 7-6(4) contro il danese Elmer Møller, che sarà il prossimo avversario del numero 22 del seeding, il canadese Gabriel Diallo, che qui peraltro difende i quarti di finale. Continua la giornata no generalizzata del tennis italiano nella capitale spagnola: 4 incontri ATP e uno WTA, zero vittorie (e anche nessun set vinto) fino a questo momento. Inizio complesso tanto per l’uno quanto per l’altro. Due sono le palle break che Møller annulla nel primo game, mentre altrettante sono quelle che fronteggia e toglie di mezzo Cinà, e in entrambi i casi sono gli avversari che non si possono definire bravi a sfruttare il momento.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federico Cinà subito fuori a Madrid: giornata nerissima per il tennis italiano

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