Federica Brignone ha partecipato a un evento pubblico insieme al suo fidanzato, James Mbaye, sfilando sul red carpet. La presenza della sportiva con il compagno è stata la prima foto ufficiale dopo settimane di indiscrezioni e poche dichiarazioni sul suo stato sentimentale. La partecipazione all’evento ha avuto luogo in un contesto pubblico, con la coppia che ha posato per le fotografie di rito.

Federica Brignone esce allo scoperto con il nuovo fidanzato James Mbaye, sfilando sul red carpet. Dopo settimane di indiscrezioni e poche dichiarazioni, la sportiva ha posato per le foto di rito insieme al compagno. La sua apparizione sul tappeto rosso ha alimentato nuovamente le indiscrezioni sul mistero legato all’intervista rilasciata a Belve di Francesca Fagnani. Federica Brignone e il fidanzato James Mbaye: il primo red carpet di coppia. Federica Brignone e James Mbaye hanno preso parte ai Laureus World Sports Awards 2026, gli Oscar dello sport che si sono tenuti a Madrid. I due, elegantissimi e innamorati, hanno sfilato sul red carpet mano nella mano, sotto i flash dei fotografi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Federica Brignone, prima foto sul red carpet con il fidanzato dopo il mistero sull’intervista a Belve

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