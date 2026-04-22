fdi savignano kitty montemaggi si dimette da coordinatrice

A Savignano, Kitty Montemaggi, 65 anni, ha presentato le sue dimissioni da coordinatrice di Fratelli d’Italia. Montemaggi, conosciuta come una “meloniana di ferro”, è stata candidata sindaco e candidata alle elezioni regionali. Attualmente ricopre il ruolo di consigliere comunale di opposizione. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni della decisione.

A Savignano, Kitty Montemaggi, 65 anni, si è dimessa da coordinatrice di Fratelli d’Italia. ’Meloniana di ferro’, in passato è stata candidata sindaco e alle regionali e tutt’ora è consigliere comunale di opposizione. Kitty Montemaggi spiega la sua decisione: "Ci vuole un ricambio nel partito. Ritengo che il mio tempo di coordinatrice sia finito e che sia giusto fare spazio ai giovani. Oltre al mio lavoro nel mobilificio e in famiglia, dedicherò il tempo libero al mio lavoro di consigliere comunale di Fratelli d’Italia cercando di seguire i tanti problemi della mia città con buone idee per una Savignano più bella, sicura e attraente". Aggiunge l’onorevole Alice Buonguerrieri, presidente provinciale di Fratelli d’Italia: "Il nostro partito è cresciuto esponenzialmente nel tempo anche a livello territoriale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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