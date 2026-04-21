Savignano Kitty Montemaggi si dimette da coordinatrice di Fratelli d' Italia Vogliamo coinvolgere nuove energie

A Savignano sul Rubicone, il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia è stato rinnovato dopo le dimissioni di Kitty Montemaggi. La decisione di lasciare il ruolo è stata annunciata dalla stessa Montemaggi, che ha sottolineato la volontà di coinvolgere nuove energie nel gruppo. La scelta di rinnovare la guida arriva in un momento di cambiamento all’interno del partito a livello locale.

Fratelli d'Italia a Savignano sul Rubicone rinnova il coordinamento comunale dopo le dimissioni di Kitty Montemaggi. "Un partito che - sottolinea una nota - cresciuto esponenzialmente nel tempo anche a livello territoriale, ha dimostrato di saper consolidare l'importante consenso raggiunto, deve.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Fratelli d'Italia, De Carlo si dimette da coordinatore regionale: «Lascio un partito in salute»Nel pomeriggio di oggi, 18, febbraio, il senatore bellunese ha inviato alla premier Giorgia Meloni la lettera con cui rinuncia all'incarico. Potenza, assessore Falotico dimette: D’Amico intervento su coordinatrice Forza Italia Giovani**In un’epoca di crescente crisi demografica e di esigenze giovanili, il comune di Potenza si trova a dover frontegiare un nuovo episodio di... Contenuti e approfondimenti Montemaggi (FdI): Serve più sicurezzaSulle polemiche e sulla situazione politica di Savignano interviene Kitty Montemaggi, consigliere comunale della lista coalizione per Sarti Sindaco e rappresentante di Fratelli d’Italia. Consigliera ... ilrestodelcarlino.it Savignano non è sicura, che ne è delle telecamere?Kitty Montemaggi, consigliera comunale di minoranza e coordinatrice di Fratelli d’Italia a Savignano sul Rubicone, interviene sul problema sicurezza e dice: A Savignano l’insicurezza è diventata la ... ilrestodelcarlino.it