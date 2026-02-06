Potenza assessore Falotico dimette | D’Amico intervento su coordinatrice Forza Italia Giovani

In città si parla già di cambiamenti importanti. L’assessore Falotico si è dimesso, lasciando un vuoto nel team di governo. La decisione arriva mentre si discute anche di un intervento di D’Amico su una coordinatrice di Forza Italia Giovani. La situazione resta tesa, e tutti si chiedono cosa succederà ora.

**In un’epoca di crescente crisi demografica e di esigenze giovanili, il comune di Potenza si trova a dover frontegiare un nuovo episodio di instabilità istituzionale. L’assessore Roberto Falotico, responsabile di un settore importante della governance locale, ha lasciato il suo incarico con un atto di dimissioni formali, in un momento in cui l’amministrazione comunale è ormai sotto pressione per la sua capacità di rispondere alle richieste dei cittadini, soprattutto dei giovani. La notizia, emerse ieri, è stata accompagnata anche dall’intervento della coordinatrice cittadina di Forza Italia Giovani, Elena D’Amico, che ha espresso la propria critica verso il governo locale, evidenziando la scarsa capacità di un’area politica che non riesce a muovere passi concreti per il futuro della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Potenza l’assessore Falotico è tornato in giunta, poche ore dopo aver rassegnato le dimissioni.

L’assessore Falotico ha deciso di lasciare l’incarico a Potenza.

Potenza, si dimette l’assessore Falotico: tensioni in Giunta sul BilancioDimissioni dell’assessore Falotico a Potenza scuotono la Giunta a pochi giorni dal Bilancio. Opposizione chiede chiarimenti al sindaco Telesca. trmtv.it

Potenza, si dimette l'assessore comunale al bilancio Falotico. Il sindaco: «Voglio capire perché»A confermarlo è il primo cittadino del capoluogo lucano, Vincenzo Telesca, che l'ha appreso dai suoi collaboratori. Falotico (Pd) era in carica dal 18 luglio 2024 ... lagazzettadelmezzogiorno.it

