Le liste di Fratelli d’Italia e di Forza Italia sono state presentate ufficialmente in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno tra il 24 e il 25 maggio. Entrambe le formazioni sostengono la ricandidatura del sindaco in carica. I candidati inclusi nelle liste sono professionisti della politica e figure considerate indipendenti. La campagna elettorale è ormai entrata nel vivo, con le candidature ufficiali rese note.

Due liste, un’unica direzione: è quella che emerge dalla presentazione ufficiale dei candidati di Fratelli d’Italia e Forza Italia a sostegno della ricandidatura del sindaco Massimo Olivetti alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Due squadre distinte ma accomunate da un elemento che va oltre l’appartenenza al centrodestra: da un lato il collegamento diretto con la Regione e la capacità di intercettare fondi, dall’altro la costruzione di progetti tangibili e strategici per il futuro della città. Fdi punta alle competenze di ogni singolo candidato e presenta una squadra con dieci donne e 14 uomini. Capolista è Massimo Bello,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fdi e Forza Italia, professionisti della politica e indipendenti in lista

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