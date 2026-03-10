Il deputato Pagano Forza Italia sulle elezioni parziali | La città conferma Masci a gran voce e boccia i professionisti della sconfitta

Un deputato di Forza Italia afferma che le elezioni parziali hanno confermato il candidato Masci con un risultato forte, respingendo invece i candidati considerati sconfitti. Secondo lui, la vittoria rappresenta anche una crescita significativa del partito. Le parole sono state pronunciate dopo il voto, senza ulteriori dettagli sui dati numerici o sulla partecipazione.

Il parlamentare Nazario Pagano di Forza Italia commenta l'esito della consultazione elettorale nelle 23 sezioni di Pescara «La città conferma Masci a gran voce e boccia i professionisti della sconfitta. Importante crescita di Forza Italia».A dirlo è il deputato Nazario Pagano che è anche segretario regionale di Forza Italia Abruzzo. «Il messaggio degli elettori è inequivocabile: i pescaresi hanno scelto la serietà contro le polemiche, la continuità contro i ricorsi politici, il lavoro amministrativo contro la propaganda. In democrazia si può vincere o perdere, ma quando si perde bisogna anche saper accettare il verdetto degli elettori», aggiunge il parlamentare pescarese. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

