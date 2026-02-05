Il Cda della Reggia infiamma la politica cittadina scintille tra Fdi e Forza Italia | Assurdo colpire un alleato

Il consiglio di amministrazione della Reggia di Caserta diventa il centro di una polemica politica. La nomina di Paolo Santonastaso, ex consigliere comunale e coordinatore di Fratelli d’Italia, ha scatenato reazioni forti. Fdi e Forza Italia si sono scontrate pubblicamente, con quest’ultima che definisce ingiusto e assurdo colpire un proprio alleato. La vicenda ha acceso i riflettori sulla gestione della storica residenza reale e sui rapporti tra i partiti in città.

La nomina dell'ex consigliere comunale e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Paolo Santonastaso, nel cda della Reggia di Caserta infiamma il dibattito politico cittadino. Speranza per Caserta e Pd attaccano il ministro Giuli per la scelta, mentre da Napoletano arriva la difesa all'ex.

