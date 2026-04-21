Gli studenti pugliesi sul parquet del PalaPentassuglia per la New Basket School Cup 2026

Nella mattinata di venerdì 24 aprile si svolgerà la giornata conclusiva della “Valtur Brindisi School Cup” 2026, evento sponsorizzato dal partner “Il Giardiniere”. La manifestazione, alla sua terza edizione, coinvolge studenti e studentesse delle scuole superiori delle province di Bari e si svolge al PalaPentassuglia. La competizione si conclude con le partite finali, che vedranno protagonisti i giovani atleti partecipanti.

BRINDISI - Nella mattinata di venerdì 24 aprile si svolgerà la giornata conclusiva della “Valtur Brindisi School Cup” 2026, sponsorizzata dal partner “Il Giardiniere”, per la terza edizione del torneo di basket destinato a studenti e studentesse delle scuole superiori nelle province di Bari.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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