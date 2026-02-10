Spesa farmaceutica fuori controllo il ministro Schillaci chiede misure correttive all’Aifa

Il ministro Schillaci ha chiesto all’Aifa di intervenire subito sulla crescita della spesa farmaceutica, che sta superando ogni previsione. La situazione è diventata insostenibile: se continua così, il denaro destinato alla sanità rischia di esaurirsi più in fretta del previsto. Il governo sta valutando misure correttive per arginare il problema e limitare il danno ai servizi sanitari.

La spesa farmaceutica corre come non mai, potrebbe assorbire quel poco di aumento nominale del Fondo sanitario nazionale previsto dalle ultime leggi di bilancio e il ministro Orazio Schillaci ha deciso di prendere in mano la partita. I vertici dell’Aifa, l’Agenzia del farmaco, hanno 14 giorni – anzi ormai sono otto, perché la lettera è del 4 febbraio – per fornire “chiarimenti urgenti” e indicare adeguate “misure correttive”, si legge nell’oggetto della missiva. Toni severi, da ultimatum, che prefigurano un possibile ricambio della governance se non un clamoroso commissariamento. “La crescente attenzione mediatica sull’andamento della spesa farmaceutica impone una riflessione approfondita sulle dinamiche gestionali e sulle metodologie di monitoraggio adottate da codesta Agenzia”, scrive Schillaci al presidente dell’Aifa Robert Nisticò e al direttore scientifico Pierluigi Russo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durante il concorso dell'Aifa, solo il candidato di Schillaci si presenta, vincendo ma poi rifiutando l'incarico.

