Un medico con una lunga carriera, specializzata in oncologia presso un ospedale di una città italiana, ha recentemente invitato tutti a intervenire su un problema che, secondo lei, non può più essere ignorato. La sua esperienza si concentra sulla cura dei pazienti affetti da tumori, e la sua richiesta riguarda un tema di rilevanza pubblica che coinvolge diverse aree del settore sanitario.

Rita Ficarelli (in foto) è stata un medico per tutta la vita. Ha fatto l’oncologa all’ospedale di Urbino. Adesso, da pensionata, ha fondato l’associazione Urbino Salute. E tra le sue battaglie c’è proprio quella contro le liste d’attesa, e, più in generale, per il diritto alla salute. Per questo, non poteva che trovarsi d’accordo con Zoe Bruni, la battagliera pesarese che ha raccolto, e continua a raccogliere, centinaia di firme per marcare stretto politici e manager affinché mettano mano al sistema e risolvano, almeno in parte, il problema. Una battaglia condivisa in toto anche dai referenti di Urbino Salute, che qualche giorno fa sono stati a casa di Zoe, per definire una strategia comune.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Fatelo tutti: non potranno ignorare il problema"

Multi SubA Transmigrated Prince Built Gunpowder, Printing, and Power—Then Took the Throne

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