La famiglia del bosco appello all?Australia | Fateci tornare a casa i bambini stanno male

Una coppia anglo-australiana, coinvolta in un procedimento davanti al Tribunale per i minori, ha rivolto un appello all’Australia chiedendo di poter tornare a casa. Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sostengono che i loro figli stanno male e desiderano riunirsi con la famiglia nel loro paese. La vicenda riguarda il loro tentativo di riottenere la custodia dei bambini.

Chiedono all’Australia di riportarli a casa, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia anglo-australiana coinvolta in un procedimento davanti al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. A loro è stata sospesa la responsabilità genitoriale. Si sono rivolti al governo di Anthony Albanese perché intervenga per consentire il rimpatrio. Dal 20 novembre 2025 i loro tre figli, due gemelli che domani compiranno sette anni e una bambina di otto, sono stati allontanati dai genitori e collocati nella casa famiglia di Vasto, insieme alla madre. L’appello è stato lanciato in un’intervista al programma televisivo 60 Minutes Australia, poi ripresa dal The Sydney Morning Herald. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

