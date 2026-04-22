Farsa all’alba | arrestati per errore dopo il furto in gioielleria

Alle 5:10 del 5 giugno 2019, una famiglia di quattro persone a Torino ha subito un intervento delle forze dell’ordine che ha portato all’arresto di due individui. L’operazione, avvenuta all’alba, è stata effettuata in seguito a un furto in gioielleria, ma successivi accertamenti hanno dimostrato che si trattava di un errore. La famiglia residente nella casa coinvolta si è vista coinvolta nell’episodio senza alcuna responsabilità diretta.

Alle ore 5:10 del 5 giugno 2019, la tranquillità della residenza di Luciano Di Marco e Anna Bonanno a Torino è stata spezzata da un’operazione di polizia che ha travolto una famiglia con quattro figli. I due coniugi sono stati colpiti da un ordine di cattura legato a un evento avvenuto l’8 marzo 2019 a Cerignola, quando i sistemi di sorveglianza di una gioielleria in Corso Aldo Moro avevano ripreso un furto commesso da altri individui. Il risveglio traumatico è avvenuto sotto le luci blu delle sirene e i colpi violenti sul portone domestico. La coppia, che aveva accolto il proprio quarto figlio solo pochi mesi prima, l’8 febbraio dello stesso anno, si è ritrovata improvvisamente circondata dagli agenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Farsa all’alba: arrestati per errore dopo il furto in gioielleria Notizie correlate Furto con la ’tecnica del buco’. Maxi colpo nella gioielleria in centro. Arrestati i due responsabiliDopo aver scavato un tunnel dall’immobile che anni fa ospitava la Polizia locale, erano entrati nella gioielleria adiacente, rubando merce per un... Leggi anche: Furto in gioielleria a Catania: donna arrestata dopo aver aggredito una commessa