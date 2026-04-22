Farmacie progetto ReMed Mandelli Fofi | Da sempre attenti a sostenibilità ambientale

Le farmacie stanno partecipando al progetto ReMed Mandelli, promosso dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani. La Federazione ha ricordato come i farmacisti siano sempre stati sensibili alle questioni ambientali e sostenibili. Nel frattempo, si segnala che il ruolo dei farmacisti si è evoluto notevolmente negli ultimi anni, in particolare in seguito alla pandemia, e anche la loro presenza nel Sistema sanitario nazionale è diventata più rilevante.

Roma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - "Il ruolo del farmacista è cambiato molto in questi anni, soprattutto dopo la pandemia, così come è cambiata la sua posizione all'interno del Servizio sanitario nazionale. Oggi funge da raccordo naturale con i cittadini. In questo senso il suo impegno non si limita più solo nel dare risposte tipiche della sua professionalità, ma si espande a un concetto circolare di recupero poiché da sempre i farmacisti sono molto attenti alla sostenibilità. Non pensano solamente alla salute del cittadino, ma anche a tutto quanto può essere utile in ottica ambiente". Lo ha detto Andrea Mandelli, presidente Fofi -...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Farmacie, progetto ReMed Mandelli (Fofi): "Da sempre attenti a sostenibilità ambientale" Notizie correlate Sostenibilità ambientale e sicurezza. Riparte il progetto “Spugna”. Lavori su strade, parcheggi e piazzeRiparte da San Giorgio su Legnano il tour istituzionale di Città metropolitana di Milano dedicato al progetto “Spugna”, uno dei più ambiziosi... Ciclista da Parigi a Milano-Cortina: una sfida green per le Olimpiadi e la sostenibilità ambientale.Silvia Gottardi di “Cicliste per caso” ha fatto tappa ieri all’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Riciclo penne monouso, si amplia la rete di farmacie per la raccolta rifiuti. Farmacie, progetto ReMed Mandelli (Fofi): Da sempre attenti a sostenibilità ambientaleRoma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - Il ruolo del farmacista è cambiato molto in questi anni, soprattutto dopo la pandemia, così come è cambiata la sua posizione all'interno del Servizio sanitario ... iltempo.it Rifiuti sanitari, il progetto ReMed accelera la transizione sostenibileROMA (ITALPRESS) – Un’alleanza concreta tra istituzioni, territori, professionisti sanitari e impresa per portare l’economia circolare dentro la sanità e trasformare un fine vita complesso in una ... vocedimantova.it