Ciclista da Parigi a Milano-Cortina | una sfida green per le Olimpiadi e la sostenibilità ambientale
Silvia Gottardi ha attraversato l’Europa in bicicletta da Parigi a Milano-Cortina, dimostrando come le scelte di mobilità possano ridurre l’impatto ambientale. Durante il viaggio, ha percorso oltre 800 chilometri, promuovendo un modo di spostarsi più ecologico in vista delle Olimpiadi. La sua impresa ha attirato l’attenzione di residenti e turisti, che hanno assistito a un esempio concreto di sostenibilità in azione.
Una Pedalata Verde verso Milano-Cortina: Silvia Gottardi porta la Sostenibilità al Cuore dell’Ossola. Silvia Gottardi di “Cicliste per caso” ha fatto tappa ieri all’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, nell’ambito dell’iniziativa “M’illumino di meno” di Caterpillar Rai Radio 2. La ciclista sta percorrendo oltre 1400 chilometri da Parigi verso Milano-Cortina, un viaggio simbolico per sensibilizzare sull’importanza della sostenibilità ambientale in vista delle Olimpiadi invernali. Un Percorso tra Sport e Impegno Civile. L’arrivo di Gottardi a Crevoladossola rappresenta una tappa significativa in un’iniziativa che unisce sport, impegno civile e attenzione all’ambiente.🔗 Leggi su Ameve.eu
Green Game 2025: gli studenti del Garibaldi - Da Vinci pronti a sfidarsi per la sostenibilità ambientale
Milano-Cortina 2026, Malagò: “Olimpiadi e Paralimpiadi insieme, una sfida culturale e organizzativa”
Durante l’evento “Italia in Gioco – CIP e RAI fanno squadra”, Malagò e De Sanctis hanno evidenziato l’importanza di unire Olimpiadi e Paralimpiadi in un percorso condiviso, sottolineando le sfide culturali e organizzative e l’obiettivo di rafforzare il ruolo del movimento paralimpico nel contesto dei Giochi Milano-Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
NADALINI E MOSANER, EX CICLISTI DA MEDAGLIA A MILANO-CORTINA 2026C'è anche un po' di ciclismo ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Ieri sotto lo sguardo dell'oro dell'Omnium di Rio 2016 Elia Viviani, in tribuna con la moglie Elena Cecchini e la coppia che ha ... tuttobiciweb.it
ITALIA vs CINA Curling Maschile Precisione, strategia e concentrazione massima sul ghiaccio! Gli Azzurri affrontano la Cina in una sfida intensa, dove ogni stone può fare la differenza Olimpiadi Invernali Milano Cortina Testa fredda, cu - facebook.com facebook
Milano-Cortina, la mascotte Tina e Milo a ruba nei negozi dei Giochi #olimpiadi #olimpiadiInvernali #OlimpiadiInvernali2026 #Olympics2026 x.com